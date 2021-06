Come scegliere un programma di partnership Forex?

Questo articolo spiega come funzionano i programmi di partnership nel mercato Forex e le domande che devi porti prima di sceglierne uno.

Come funzionano i programmi di partnership Forex?

I programmi di partnership hanno lo scopo di attirare nuovi clienti verso un determinato broker. Un partner riceve commissioni a seconda del numero di trader presentati e della loro attività di trading. Un proprietario di un sito Internet, un blog o qualsiasi altra piattaforma online può diventare il partner di un broker inserendo annunci e attirando così i clienti verso il broker.

Nella maggior parte dei casi, i programmi di partnership sono seguiti da trader esperti che sono riusciti a guadagnare molto con il trading e sono pronti a condividere la loro esperienza con i nuovi arrivati. Molto spesso, coloro che desiderano diventare partner di un broker hanno già la loro attività su Internet e una certa esperienza nella promozione di contenuti speciali. Può essere un blog famoso o un canale YouTube. Questo li aiuta a mantenere i follower, il che in seguito stimolerà i potenziali clienti a registrare dei conti e iniziare a fare trading presso il broker.

Scegliere un ottimo programma di partnership

Ci sono diverse cose che devi controllare prima di diventare partner di un broker:

* Studia l'entità delle commissioni e delle condizioni per riceverle. Verifica la trasparenza delle commissioni e la regolarità dei pagamenti e monitora in modo efficiente le tue entrate come partner.

* La velocità di esecuzione e l'esperienza del team dell'Assistenza ai Partner. Devono esserci operatori in grado di comunicare con te senza problemi e la tua Area Membri deve essere sempre accessibile in caso di emergenza.

* La quantità e la qualità del materiale di marketing fornito dal broker.

Come iniziare?

Per entrare in un programma di partnership, devi registrarti sul sito web ufficiale del broker. Dopo averlo fatto, firmi un accordo che illustra le condizioni della tua partnership. Sarai in grado di inserire gli annunci del broker sulla tua pagina Internet e indirizzare nuovi clienti al broker, guadagnando in base al loro numero e alla loro attività di trading.

Vantaggi del programma di partnership di RoboForex

Pagamenti illimitati

I pagamenti mensili e per cliente non sono limitati.

Pagamenti giornalieri

Le commissioni del tuo partner vengono inviate sul tuo conto ogni giorno.

Statistiche complete

Ottieni l'accesso in tempo reale a tutte le informazioni sui clienti che hai presentato.

Bonus illimitati

Ricevi commissioni per le operazioni di trading che i "tuoi" clienti realizzano con i fondi bonus.

Numero illimitato di operazioni

Non ci sono requisiti sul numero minimo di operazioni di trading. Vieni pagato per tutte le operazioni che fanno i "tuoi" clienti.

Assistenza 24/7

RoboForex supporta i suoi clienti e partner 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana.

Conclusione

I programmi di partnership Forex possono farti guadagnare. Ti permettono di guadagnare grazie al tuo sito web senza sforzi. Devi solo mantenere il traffico verso il sito web del broker e il numero di clienti che attiri si convertirà in profitto.