Sostenibilità: in Olanda il supermercato che dice addio alla plastica

In Italia sono anche stati per mesi al centro delle polemiche mediatiche per via della decisione del Governo dell’epoca di tassarne la vendita al costo di due centesimi di euro. Dibattito evidentemente molto lontano nel tempo e ormai abbondantemente superato, non solo a causa della pandemia da Covid-19 ma anche e soprattutto per ragioni di tutela dell’ambiente e sostenibilità. I sacchetti personalizzati monouso per la frutta e la verdura saranno presto un ricordo, almeno in Olanda, almeno per i clienti della catena di supermercati Albert Heijn.

Da anni impegnata nella lotta agli sprechi, la catena che opera nei Paesi Bassi è stata in grado di risparmiare più di sette milioni di chili di materiale di imballaggio, lavorando soprattutto nella riduzione della quantità di plastica utilizzata. Un impegno che è stato anche premiato dal Sustainable Brand Index, che ha eletto Albert Heijn come il supermercato più sostenibile sul mercato olandese negli ultimi cinque anni. Il gruppo però non intende fermarsi e, come detto, ha ufficializzato la decisione di dire addio ai sacchetti monouso del reparto ortofrutta.

Una scelta che dovrebbe portare a un ulteriore risparmio per l’ambiente, anche se i materiali utilizzati per questo tipo di sacchetti sono più facilmente degradabili rispetto alla plastica “tradizionale”. Nelle intenzioni di Albert Heijn, la scelta di sostituire i sacchetti con alternative in cotone lavabili e riutilizzabili – che a partire dalla seconda metà di aprile saranno regalati ai clienti – porterà a un risparmio complessivo di 243 tonnellate di plastica, utilizzata per la produzione dei 130 milioni di sacchetti monouso. Contemporaneamente è anche partita una campagna per recuperare i sacchetti utilizzati per consegnare la spesa a domicilio, che dovrebbero permettere un riciclo di altre 645 tonnellate di plastica.