Tutti gli eventi dell'estate a Borgo San Dalmazzo

L’inizio dell’estate e il miglioramento della situazione emergenziale legata alla pandemia hanno permesso al Comune di Borgo San Dalmazzo di riproporre alla cittadinanza alcuni eventi culturali in presenza.

“Il Premio dedicato a Gian Franco Bianco – svoltosi lo scorso 3 giugno in Biblioteca – ha rappresentato l’avvio della stagione estiva organizzata dall’Assessorato alla Cultura. I libri ed il teatro – segnala la ViceSindaco e Assessore alla Cultura Roberta Robbione – sono i protagonisti degli eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi. Questi momenti nascono dal desiderio di valorizzare la cultura come messaggio positivo di ripartenza per tornare ad offrire alla cittadinanza rinnovate occasioni di incontro. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa programmazione e, in particolare, la Compagnia Il Melarancio, la Cooperativa Fiordaliso, la Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, gli scrittori che presenteranno i loro libri e il personale della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura”.

Il calendario prevede alcuni incontri con autori locali presso la Biblioteca Civica ed eventi al Parco Grandis ed al Parco del Tesoriere. I quattro momenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie si svolgeranno all’aperto offrendo l’opportunità di coniugare natura e cultura riappropriandosi, in sicurezza, di spazi rimasti a lungo non disponibili a causa dell’emergenza sanitaria. Si consiglia, inoltre, di seguire la pagina internet e Facebook del Comune sulla quale verranno pubblicati eventuali ulteriori eventi attualmente in fase di definizione.

Borgo San Dalmazzo – ESTATE CULTURA 2021

22 giugno

– ore 21.00 – *Biblioteca Civica “Anna Frank” Presentazione del libro “Il diario di Maria” di Cinzia Dutto

26 giugno

– ore 18.30 – **Parco del Tesoriere – Compagnia del Melarancio “Un sipario tra cielo e terra – A teatro con mamma e papà” ORTOTEATRO presenta “LA STREGA DELL’ACQUA E IL BAMBINO DI CICCIA!”



1° luglio

– ore 21.00 – *Biblioteca Civica “Anna Frank” Presentazione del libro “Il Governatorato di Santa Brigida” di Marco Borgogno

3 luglio

– ore 15.00 – Parco Grandis Nell’ambito del Progetto “Amor mi mosse” organizzato e coordinato dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri pomeriggio dedicato alle famiglie con bambini: laboratorio della Scatola Gialla "Parole disegnate" (due turni ore 15.00 e ore 16.30 - evento gratuito)

10 luglio

– ore 18.30 – **Parco del Tesoriere – Compagnia del Melarancio “Un sipario tra cielo e terra – A teatro con mamma e papà” IL TEATRINO DELL’ERBA MATTA presenta “IL GATTO CON GLI STIVALI”

31 luglio

– ore 18.30 – **Parco del Tesoriere – Compagnia del Melarancio “Un sipario tra cielo e terra – A teatro con mamma e papà” PANDEMONIUM TEATRO presenta “IL CUBO MAGICO”