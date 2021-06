“Vespri in musica”: sabato 26 giugno concerto nella Chiesa di San Martino a Cherasco

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, l’Associazione Organistica “Amici dell’organo Pierino Regis” di Cherasco con alla Presidenza Piero Colombotto, riprende l’attività con “Vespri in musica” ed organizza per sabato 26 giugno nella Chiesa di San Martino a Cherasco alle ore 21 il concerto che avrà come interpreti il Maestro Giuseppe Riccardi, il Maestro Marco Bellone e il tenore Michelangelo Pepino.

Il Maestro Giuseppe Riccardi ha tenuto numerosi concerti sia come solista, sia come accompagnatore in diversi festival organistici e molte rassegne musicali, riscuotendo ovunque ampi consensi. È organista nella Basilica Cattedrale di Fossano, dove dal 1999 cura la Rassegna internazionale “Concerti d’organo in Duomo”. Dal 2002 è, inoltre, organista al Santuario Madre della Divina di Provvidenza di Cussanio (Cuneo) dove dirige la rassegna dei Vespri organistici “Gloria et Laus per divinam musicam. È socio della Civica Associazione Musicale “Carlo e Anna Ferrua” e, con la collaborazione del saviglianese Lodovico Buscatti, ha dato vita alla consolidata Rassegna Musicale “Note di Viaggio”, percorso musicale itinerante nella vasta provincia di Cuneo, con l’approvazione ed il benestare della Regione Piemonte e di Piemonte in Musica.

Il Maestro Marco Bellone che si è diplomato in tromba presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, sezione staccata di Cuneo, sotto la guida del M° G. Taricco. Successivamente ha studiato con i Maestri G. Capriolo, C. Arfinengo e ha seguito corsi di perfezionamento con il M° G. Touvron presso l’Accademia Internazionale Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella. Ha collaborato con il Teatro Regio di Torino e l’Orchestra di Stato della Georgia (U.S.A.). Attualmente collabora con varie formazioni cameristiche e orchestrali: l’Orchestra Bruni di Cuneo, l’Orchestra della Società Corale di Cuneo, L’Ensemble Orchestral des Alpes de la Mer. Ha inciso un CD per tromba e organo intitolato “Concerti e sonate” e ha collaborato per incisioni di CD in varie formazioni strumentali. Collabora con G. Touvron (trombettista di fama internazionale), in qualità di solista (due trombe e orchestra) sia in Italia che all’estero. Nel 2001 ha inoltre organizzato un Master Class di tromba con G. Touvron in veste di docente in Alba (CN), città nella quale dal 1990 è titolare della cattedra di tromba presso il Civico Istituto Musicale “L. Rocca”.

Il tenore Michelangelo Pepino, artista di chiara fama con al suo attivo prestigiose tournée in tutto il mondo (Argentina - Austria - Belgio - Bielorussia - Brasile - Canada - Francia - Germania - Russia - Spagna - Svizzera - Ungheria - Stati Uniti (Dallas - Texas). Definito il tenore che “(in)..canta”, il “Bocelli Cuneese”.

Ha inciso l’inno ufficiale per i festeggiamenti dei 150 anni della Provincia di Cuneo.

È stato premiato quale “Piemontese Protagonista 2016” dalla Federazione Internazionale Associazioni Piemontesi nel Mondo per la sua "attività canora e musicale", e per aver rappresentato "la cultura italiana a livello internazionale".

Il repertorio della serata prevede brani per tenore, tromba e organo quali: “Concerto d’Aranjuez ” di Rodrigo, “Tema di Lara” di Jarre, “Hallelujah” di Cohen, “Nelle tue mani” di Badel e Gerrad, “Ave Maria ” di Caccini e brani per organo e tromba: “Voluntary” di Stanley, “Voluntary N°2” di Stanley, e altri brani suggestivi.

Luciana Braghin, presentatrice ufficiale dell’Associazione curerà l’introduzione dei brani.

Una serata all’insegna della serenità, della pace interiore e del piacere di riassaporare il senso di libertà che solamente la musica è in grado di trasmettere.

I posti a disposizione 60 e si ricorda di essere in possesso della mascherina di protezione.