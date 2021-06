Padel che passione! Ad Alba le finali provinciali di Coppa Italia Maschile hanno premiato il team di Dogliani

Novak Djokovic, fatti da parte. Tra gli sport outdoor da praticare per l’estate 2021 c’è sicuramente il padel.

Che lo chiamiate paddle (come l’antica pagaia dei marinai britannici che, per primi, nell’Ottocento s’inventarono un passatempo a colpi di pallina e remi) o padel, denominazione riconosciuta anche dal CONI che dal 2004 lo annovera tra le sue discipline, è boom di praticanti.

Un campo di 20 metri per 10, quattro pareti di vetro, una racchetta bucherellata, un buon compagno e il gioco è fatto. Così lo pensò nel 1969 il suo ideatore, il messicano Enrique Corcuera che, volendo costruire un campo da tennis in casa e avendo delle pareti proprio a ridosso dello spazio disponibile per tracciare il campo, concepì l’idea di considerare i muri come parte integrante del campo di gioco stesso. Fu sempre Corcuera a regolamentare il nuovo gioco e a chiamarlo padel.

Circoli e campi si stanno moltiplicando dappertutto. Le regole? Sono semplici e facili da imparare. Ci vuole pratica, conoscenza ed esercizio. E poi è uno sport sociale, dato che si gioca sempre in 4 e con tutte le combinazioni possibili e immaginabili: coppia mista uomo+donna, ma anche uomo+uomo o donna+donna. E 4 donne o 4 uomini… insomma ci si può sbizzarrire in base alle proprie preferenze.

L’autentica “padelmania” è scoppiata anche ad Alba dove lo scorso 13 giugno si sono svolte le finali provinciali di Coppa Italia Maschile. Teatro degli incontri è stata la splendida location del Tennis Club, che ha dato vita ad un’avvincente fase a gironi.

Nelle finali gold, riservate ai primi due classificati di ogni gruppo, si sono scontrate le squadre di Dogliani, Saluzzo e ben due di Alba. Tutte le partite si sono svolte alle ore 13 e, nonostante il caldo torrido, si è potuto assistere a colpi e game spettacolari.

La formula degli incontri prevedeva 3 doppi maschili. La prima sfida è terminata con la vittoria per 2-1 di Dogliani su Il Podio Sport Saluzzo, la seconda semifinale invece è stato un combattuto derby di Alba tra I Leoni d’Egitto e The Genious. L’ha spuntata la squadra con più esperienza capitanata da Karim El Nadoury sempre per 2-1. In finale I Leoni d’Egitto si sono però dovuti arrendere alla Play Padel & Tennis Dogliani, che si è imposta con un perentorio 3-0.

La bella notizia è che tutte e due le squadre finaliste parteciperanno alle finali regionali in programma a Torino (in un circolo ancora da definire) nel weekend del 26-27 giugno, con la speranza di arrivare alle finali nazionali in programma a Roma dal 9 all’11 luglio.

Un plauso alla squadra vincitrice Play Padel & Tennis Dogliani, capitanata dal braidese Federico Rosa, che nella giornata decisiva ha schierato Andrea Richeri, Andrea De Carolis, Matteo Giordanengo, Nicola Giordanengo e Igor Martin, ma anche all’ottima organizzazione del centro sportivo albese, che può vantare ben 6 campi di padel e un’ottima Academy dedicata sia a chi inizia a misurarsi con questo sport, sia a chi vuole perfezionare le proprie abilità.

Perché non basta chiedere info in giro (i più ti diranno che è un incrocio tra il tennis e lo squash, mixato col ping pong con le regole dei racchettoni), ma per essere sul pezzo bisogna scendere in campo.