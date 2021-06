Volley maschile - Gerbaudo Savigliano, è il giorno del verdetto: alle 18 la gara di ritorno della finale che mette in palio la A3!

E' arrivato l'atteso giorno del verdetto finale: il Gerbaudo Savigliano può coronare il sogno Serie A3 inseguito durante un'esaltante stagione.

Sulla strada dei ragazzi di Bonifetto i trentini della Ks Rent CercaSì Bolghera, attesi al PalaMarenco per la gara di ritorno della finalissima playoff (fischio d'inizio alle ore 18):

Si riparte dalla vittoria saviglianese in Trentino per 3-1: un risultato importante (ottenuto in rimonta), in virtù del quale basterà, ai padroni di casa, vincere due set per dare il via ai festeggiamenti.

Arbitri del match David Kronaj e Eustachio Papapietro.