Volley maschile: Il Gerbaudo Savigliano nella storia!…I Biancoblù promossi in serie A3

Una squadra e una città in festa! Il Gerbaudo Savigliano supera in casa il Ks Rent Cercasì Bolghera Trento per 3-0 (25-22; 25-20; 29-27) e conquista una storica promozione in serie A3. Dopo il successo ottenuto in gara1 (1-3) nella finale dei Play-off di serie B, i Biancoblù di coach Roberto Bonifetto si sono ripetuti anche al PalaMarenco, superando la squadra trentina.

I “pochi” fortunati spettatori, che erano riusciti ad accaparrarsi uno dei tagliandi validi per assistere all’incontro, hanno fatto sentire tutto il proprio calore, in un palazzetto già infuocato di suo, condividendo con la squadra un’impresa che sarà difficile da dimenticare. Un doppio successo che ha permesso alla società del presidente Guido Rosso di sbarcare in serie A.

Una promozione strameritata e conquistata in una stagione complicata e incerta. Anche in gara2 il Gerbaudo Savigliano ha saputo imporre il proprio gioco, spegnendo sul nascere tutti i velleitari tentativi di rimonta da parte della squadra trentina, che ricordiamo contava su giocatori di grande esperienza e qualità come Cristofaletti e Bressan.

Nel primo set partenza all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che al primo accenno di fuga subivano il pronto recupero dell’avversario. Momento fondamentale sul 16-18, con i padroni di casa che riuscivano a piazzare un break di cinque punti consecutivi e si portavano sul 21-18. Dopo due set-point annullati, i Biancoblù trovavano il punto vincente con Ghibaudo per portare a casa il primo set sul 25-22.

In avvio di secondo set Savigliano sempre in vantaggio. Richiesta di time-out da parte della panchina ospite sul punteggio di 13-9. Il mani-out vincente di Bossolasco valeva cinque lunghezze di vantaggio sul 17-12. Si arrivava così sul 24-19 con cinque set-point d’oro, visto che un solo punto conquistato voleva dire serie A. Al secondo tentativo ci pensava Gonella a mettere a terra il punto della promozione, grazie al set chiuso sul 25-20.

A quel punto il pubblico era tutto in piedi per applaudire l’impresa del Savigliano. Splendido anche il gesto di sportività da parte del Trento, con i giocatori in riga per salutare e complimentarsi con i vincitori. Il terzo set, ormai ininfluente, si chiudeva sul 29-27. Punteggio sofferto, ma che legittimava il netto successo da parte dei Biancoblù. Savigliano che da questa sera è nell’Olimpo della serie A.