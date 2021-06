Il rapporto tra licheni e alberi da frutto in un seminario del Comizio Agrario di Mondovì

I licheni sono tra le formazioni vegetali più interessanti in natura. Nascono infatti dalla simbiosi tra un fungo e un’alga, i quali convivono in una forma di mutuo appoggio, scambiandosi elementi nutritivi utili alla sopravvivenza di entrambi. I licheni sono importanti indicatori ambientali (bioindicatori), poiché sono sensibili a sostanze inquinanti come l’anidride solforosa. Va da sé che i licheni si sviluppano in ambienti non inquinati. Per questa ragione è sempre stato vivo l’interesse scientifico riguardo queste formazioni vegetali. Ultimamente poi si è voluto anche studiare i licheni dal punto di vista delle discipline agrarie.



Per questo, giovedì 24 giugno alle ore 17,30, si terrà un seminario online sul rapporto tra licheni e alberi da frutto. A introdurci in questo argomento sarà la dottoressa Deborah Isocrono del Disafa, una delle principali studiose italiane dei licheni.



Nel corso del seminario interverrà anche la dottoressa Chiara Michelone, che presenterà il progetto “Licheni - no panic”, un progetto di "citizen science", ossia un progetto a cui possono partecipare tutti i cittadini che lo desiderino, monitorando i licheni presenti sugli alberi nel loro territorio.



L’evento gratuito è trasmesso on line su piattaforma Zoom; occorre prenotarsi al fine di ricevere il link per partecipare.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, piazza Ellero 45, Mondovì (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12; tel. 0174 42114; mail: comizioagrario1867@gmail.com).