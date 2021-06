Tra Roero, Langhe e Monferrato cresce il nuovo vino 'Terre Alfieri'. In quattro anni produzione cresciuta del 59%

È molto giovane ma sta prendendo piede rapidamente il nuovo vino 'Terre Alfieri' con Arneis e Nebbiolo della terra tra Roero, Monferrato e Langhe.

In quattro anni infatti la produzione di bottiglie del vino, docg da quasi un anno, è cresciuta del 59%, passando dalle 195.866 del 2016 alle 311.088 del 2020.

I dati sono stati resi noti venerdì durante il press tour per far conoscere il prestigioso vino. Per il Nebbiolo la crescita è stata addirittura del 280% in quattro anni per l'Arneis +29%

Le Terre Alfieri sono le colline che costeggiano il fiume Tanaro tra le città di Asti e Alba. La zona di produzione, in particolare, comprende undici comuni all'interno delle province di Asti e di Cuneo: si tratta dei comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri e Tigliole in provincia di Asti e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo. La superficie vitata del Terre Alfieri è di 46 ettari ad Arneis e 41 a Nebbiolo

I produttori sperano di arrivare nel giro di un paio di anni alla produzione tra Arneis e Nebbiolo, di 500-600 mila bottiglie

Il programma di oggi a Barbera Incontra

Oggi dopo il laboratorio di fumetto, alle 12, premiazione BarberArt e il laboratorio Nati per leggere.

In piazzettaGiroldi alle 16.30 'Storie di vino e bicicletta' raccontate da Beppe Conti giornalista di Rai Sport.

Questa sera alle 21 spettacolo di Laura Formenti, comica di 'Italia's got talent' e poi muisca.

Funziona l'area Food con degustazione vini e alle 18 proiezione della partita degli Europei.