Bra: al via 5 tirocini per giovani con disabilità

In aggiunta alle diverse iniziative avviate a favore dei giovani, il Comune di Bra procede ora con un nuovo progetto mirato all’inserimento lavorativo di cinque under 35 affetti da disabilità attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare. Si tratta del “Bando giovani con disabilità”, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nel Comune di Bra, iscritti al Centro per l’impiego nelle liste del collocamento mirato previsto dalla legge 68/99 e in condizione di disoccupazione o inoccupazione.

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Orso, il personale del Comune provvederà ad effettuare dei colloqui personali con i soggetti interessati onde individuare i contesti aziendali più adatti ai diversi profili. Quindi verranno ricercate le aziende disponibili ad ospitare i tirocini, della durata di sei mesi ciascuno per 20 ore settimanali. Il Comune provvederà a pagare direttamente le indennità di tirocinio, mentre saranno a carico delle aziende le spese per responsabilità civile, Inail, eventuali visite mediche, corso sicurezza lavoratori.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura dal 1 al 20 luglio 2021 utilizzando l’apposito modulo che è pubblicato unitamente al bando sul sito www.comune.bra.cn.it, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, e su www.bragiovani.it. È anche possibile richiederne l’invio via e-mail scrivendo a spal@comune.bra.cn.it.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale, potrà essere spedita al Comune di Bra, Ripartizione servizi alla persona e culturali, piazza Caduti della Libertà 14 in uno dei seguenti modi: consegna a mano presso l’Informagiovani negli orari di apertura dello sportello, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16; invio tramite raccomandata; fax al numero 0172-44333; PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it; mail ordinaria a spal@comune.bra.cn.it. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante.

I Tirocini di Qualità sono promossi dal Comune di Bra in collaborazione con il Tavolo delle Attività produttive e la partnership della locale Ascom, di Api, Aipec, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cis e Uil, Centro per l’impiego.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Attive Lavoro del Comune di Bra al numero 0172-438241, alla mail spal@comune.bra.cn.it o consultando www.bragiovani.it.