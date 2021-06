Da venerdì tornano gli aperitivi a Fossano

Dopo anni di attesa i fossanesi potranno tornare a beneficiare delle serate aperitivi, questo avverrà dal prossimo venerdì. Grazie all’impegno della Consulta Giovani in collaborazione con l’Ascom di Fossano, via Roma ospiterà 5 serate evento per un’iniziativa denominata ‘It’s Friday then...’. Si parte venerdì 25 giugno.

A seguito del progetto, i bar di via Roma, nelle date designate, avranno l’opportunità di allargare il proprio dehor sulla strada, resa solo pedonale per l’occasione nell’orario 18 - 24. Dopo la prima serata che si terrà venerdì prossimo, un cambio di programma avverrà la settimana successiva. In occasione del primo weekend di luglio, la serata aperitivi verrà anticipata dal venerdì al giovedì, notte che precederà la tappa del Giro Donne e durante la quale la città di Fossano ospiterà altri eventi in piazza Castello. Per le 3 serate successive si procederà come da programma il venerdì, fino al 23 luglio.

“Queste serate vogliono rappresentare l’occasione per i giovani, e tutta la cittadinanza, di riassaporare la normalità, nel pieno rispetto delle normative vigenti”, le parole di Marco Primatesta, presidente della Consulta Giovani di Fossano. “Quando abbiamo proposto l’iniziativa alla giunta comunale, è stata accolta con favore e tutti gli uffici ci hanno aiutato nella realizzazione di questa nostra proposta, in modo particolare il nostro assessore Ivana Tolardo che ringrazio profondamente. Fondamentale è stata anche la collaborazione con l’Ascom la quale, mettendo a disposizione la sua esperienza, ci ha indicato le modalità migliori su come raggiungere tutti gli esercenti. Come giovane sono molto contento che Fossano possa vivere serate come quelle che vedremo le quali, spero, possano anche aiutare una categoria fortemente colpita come quella dei bar”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore alle politiche giovanili Ivana Tolardo, che dichiara: “Sono orgogliosa di quanto la Consulta Giovani stia facendo per Fossano. Questa ultima lodevole iniziativa a favore degli esercenti locali, realizzata in collaborazione con l'Ascom, dimostra la volontà di mettersi al fianco e a sostegno delle attività che più sono state penalizzate nell'ultimo anno. È un modo per far ripartire l'economia e per offrire, contemporaneamente, ai fossanesi un graduale ritorno ad una normalità agognata da tempo, nel rispetto ovviamente di tutte le prescrizioni anticovid”.

“Abbiamo accolto favorevolmente fin da subito l’iniziativa della Consulta Giovani”, sostiene il presidente Ascom Fossano Giancarlo Fruttero. "Ci è sembrata una buona occasione per dare una mano ad una categoria che, probabilmente, più di altre ha patito la pandemia da Covid-19: i bar. È un’occasione inoltre per far rivivere la città di Fossano anche a livello provinciale”.