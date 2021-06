Roddi, ad Aldo Cazzullo il premio "Testimone di Bellezza” 2021

Il premio “Testimone di bellezza” è nato lo scorso anno dall’Associazione Culturale Premio Roddi come riconoscimento a un personaggio del panorama artistico e culturale nazionale; per la prima edizione è stata scelta l’artista Mariangela Gualtieri.



Quest’anno a ricevere il riconoscimento sarà il giornalista e scrittore albese Aldo Cazzullo, vicedirettore del "Corriere della Sera" e autore di numerosi saggi e bestseller.



L’evento si terrà al castello di Roddi domenica 27 giugno, alle ore 16.

La giornata culturale avrà inizio con il tradizionale "Cammino della poesia", per l’occasione dedicato a Dante Alighieri. A seguire è prevista la lectio “A riveder le stelle”, del noto giornalista.



Al termine dell’incontro Aldo Cazzullo riceverà il riconoscimento “Testimone di Bellezza 2021”, che gli sarà consegnato dalla neo presidentessa dell’Associazione Premio Roddi, Laura Della Valle, accompagnata da Margherita Vaira.



L’ingresso è libero, sino a esaurimento dei posti disponibili.