Cade dalla moto sulla strada tra Lesegno e Mombasiglio: elitrasportato in ospedale

Non si conoscono al momento le esatte condizioni del motociclista che, poco dopo le 10 di questa mattina, domenica 20 giugno, è stato vittima di una seria caduta mentre percorreva la Provinciale 34 in territorio di Lesegno, lungo la via che collega il centro del Monregalese alla vicina Mombasiglio, nei pressi di frazione Masentine.



L’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando, rovinando a terra e rimanendo incastrato sotto il pesante mezzo.



A lanciare l’allarme l’amico che viaggiava al suo fianco, a bordo di un altra motocicletta.



Sul posto sono quindi giunti i sanitari dell’emergenza 118 e una squadra di Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare e prestare i dovuti soccorsi all’uomo, trasportato in ospedale per mezzo dell’elisoccorso intanto fatto giungere in zona.