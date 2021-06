Maltempo nell’Albese: Vigili del Fuoco intervengono a Neive e Neviglie

Almeno per il momento non sembrano registrarsi particolari conseguenze dal passaggio del violento fronte temporalesco che si è abbattuto sull’Albese intorno alle ore 15 di oggi, domenica 20 giugno.



Due gli interventi che mentre scriviamo stanno impegnando i Vigili del Fuoco dei locali distaccamenti, con quello di Alba intervenuto per la messa in sicurezza di un palo della rete elettrica nella zona di via Cavour a Neive capoluogo e quello dei volontari di Santo Stefano Belbo, chiamati invece a mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti in località Cascina Righelli a Neviglie.