Si frattura una gamba alla palestra di Roccia di Roccavione: interviene il Soccorso Alpino

Ancora un intervento per il Soccorso Alpino in Valle Gesso. I tecnici del Soccorso Alpino di Cuneo e Limone Piemonte sono intervenuti a seguito della richiesta di soccorso presso la palestra di roccia di Roccavione.



Un alpinista 30enne si è procurato una frattura a un arto inferiore mentre era impegnato in una scalata nel settore centrale della falesia.



I sanitari, calati con verricello, hanno stabilizzato il ferito, che è stato poi fissato su barella e prima calato dai tecnici per alcune lunghezze di corda, fino a raggiungere la strada.



È stato poi trasportato a spalle fino all’eliambulanza, che ha provveduto a trasferirlo all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo.