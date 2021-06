Quando si organizza un funerale sicuramente le difficoltà sono tante iniziando dall'aspetto emotivo per finire a quello burocratico e pratico ed è per questo che bisogna andare a rivolgersi a una ditta specializzata e farsi mettere a disposizione tutti quelli che sono i prodotti onoranze funebri che serviranno per organizzare tutto nel miglior modo possibile. Infatti quando si deve organizzare un funerale una ditta dovrà prendere in considerazione vari aspetti e sarà poi la famiglia in base a quelle che sono le sue esigenze, i suoi desideri e quelli che erano del defunto sceglierà tutto quello che gli serve e poi gli verrà fatto un preventivo. Gli articoli funerari e prodotti onoranze funebri possono veramente essere tanti e andare dalle Croci fino alle portafoto per mettere delle foto e per immortalare quello che è un ricordo della persona che abbiamo tanto amato e in generale a prescindere da questo per organizzare un funerale nel migliore dei modi, la ditta onoranze funebri dovrà occuparsi sempre di tante cose tra le quali per esempio il certificato di morte che serve per tutte quelle questioni legate al trasferimento della salma dall'estero o anche per questioni ereditarie. Inoltre bisognerà allestire la camera ardente per permettergli di fare la veglia e salutare la persona che non c'è più e che abbiamo tanto amato e la potranno anche salutare amici parenti e conoscenti. Tra i prodotti onoranze funebri abbiamo anche quelli che si chiamano cofani che possono essere di vario tipo e che possono essere più eleganti, possono essere ecogreen per una cremazione ecologica, possono essere in legno resinoso o Abete oppure possono avere raffigurate grandi figure storiche come un papa o una madonna e quindi in base a quelle che sono anche le credenze della famiglia i prodotti onoranze funebri verranno scelti e sarà fatto anche un preventivo Come dicevamo prima con tutte quelle che sono le spese.

Organizzare un funerale, quale può essere Il costo definitivo

Non è facile rispondere a questa domanda in quanto bisogna tenere presente che saranno tante le variabili da prendere in considerazione e che riguardano tutti i prodotti e servizi che la famiglia richiederà perché alcuni non sono necessari come per esempio la vestizione e il lavaggio del defunto in quanto a volte la stessa famiglia può occuparsene e se non lo vuole fare lo può chiedere alla ditta onoranze funebri e il prezzo aumenterà. La stessa cosa vale per l'affitto di una stanza, per la veglia e la camera ardente nel caso in cui i familiari non hanno un ambiente grande a disposizione per raccogliere tutte quelle persone che vogliono partecipare al lutto. Poi bisognerà prendere in considerazione quelli che sono gli addobbi floreali e decidere quanti e dove metterli nonché andare a prenotare l'auto per portare la salma e anche pagare delle spese per le tasse del cimitero o anche per la chiesa e quindi un funerale non sempre è tanto economico

Una famiglia può decidere quindi di ricorrere a pagamenti rateizzabili o personalizzati ma l'importante è andare a contattare una ditta di alto livello che farà presente quelli che sono i prodotti onoranze funebri e tutti quelle che sono le possibilità