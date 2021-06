Nel castello di Fossano la premiazione del concorso fotografico ‘Scatti rubati’

Venerdì 18 giugno, nella corte del castello di Fossano, si è svolta la premiazione successiva al concorso fotografico ‘Scatti rubati’ bandito dalla Consulta Giovani della città. A essere premiati i 10 scatti ritenuti migliori dal gruppo, i quali sono stati recentemente esposti al giudizio del pubblico. L’immagine che ha ricevuto più ‘like’ è stata decretata come vincitrice.

Il premio come miglior fotografia è andato a Sidorela Preci, che grazie al suo scatto si è aggiudicata la Panasonic 18MPX messa in palio dal partner dell’iniziativa Alpi Acque. Un riconoscimento lo hanno ricevuto anche i secondi e terzi classificati, che potranno potranno seguire il Festival Ferie di Augusto (nel sito archeologico di Bene Vagienna) in qualità di fotografi, grazie al contributo dato dalla compagnia Torino Spettacoli.

Un premio è stato messo in palio anche dall’amministrazione fossanese che ha offerto due biglietti per un evento a scelta, tra quelli che si terranno quest’estate in piazza Castello.

Alla premiazione presenti il sindaco di Fossano Dario Tallone a fianco degli assessori David Paesante e Ivana Tolardo che ha invitato i ragazzi in sfida, un incoraggiamento esteso a tutti gli appassionati, a continuare a scattare per immortalare momenti ed emozioni. Preziosa anche la partecipazione dell’amministratore delegato di Alpi Acque Simone Mauro e della compagnia Torino Spettacolo con Irene Mesturino.

La Consulta Giovani di Fossano, capitanata da Marco Primatesta, host della cerimonia, si dichiara estremamente soddisfatta del riscontro avuto per questa inziativa, dopo aver ricevuto decine di ottimi scatti volti a valorizzare il patrimonio artistico della città degli Acaja.