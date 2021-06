Peveragno: rinviati al 2022 gli appuntamenti estivi della Compagnia del Birùn sulla collina di San Giorgio

Il consueto appuntamento annuale con la merenda sinoira e il concerto organizzato dalla Compagnia del Birùn sulla collina di San Giorgio e previsto quest'anno per domenica 20 giugno con i Baklava Klezmer Soul e Calidé di Prismadanza è stato rinviato a un altr'anno.



Le restrizioni per l'emergenza Covid applicate allo spazio a disposizione non ci permettono di garantire la realizzazione di un appuntamento che rispecchi pienamente i principi a cui si ispira la nostra Associazione: inclusione, condivisione e promozione di espressioni artistiche nel rispetto di artisti e pubblico. Pertanto non volendo sminuire nessuno di questi basilari elementi, preferiamo darvi appuntamento a un altr'anno sperando di poter finalmente tornare a godere appieno della suggestiva bellezza del luogo e dello stare insieme senza dover escludere nessuno per esiguità di spazio.



Ci auguriamo anche che per allora potremo cambiare il nome del concerto 'Ogni San Giorgio ha il suo drago' perché il drago antennuto che ora lo insidia sarà stato finalmente rimosso e incatenato in un luogo più consono, come promesso a più riprese da ottobre 2019.