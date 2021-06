Tra moda e impegno sociale la nuova campagna di “ONEFIRST”

Si presenta con il claim “La bellezza non ha età”, la campagna di promozione del brand “Onefirst”, creato dalla fashion designer lamorrese Noemi Passaniti, che mette al suo interno un messaggio dal contenuto sociale e non solo di costume.



A dare l’input la recente situazione pandemica, che ha messo al centro dell’informazione la situazione critica e di disagio di molti anziani, che per motivi di salute o fisici, non hanno potuto ricevere le attenzioni dei propri congiunti e amici.



Ma accanto a loro c’era e c’è anche una grande fetta di popolazione che, nonostante la chioma argentea, non risente di problemi di carattere fisico o di salute, che si è trovata comunque a dover rispettare il periodo di “reclusione” forzata, mettendo da parte le proprie abitudini quotidiane.

Attraverso il messaggio visivo della campagna promozionale, “Onefirst” in un certo senso vuole dare voce anche a questa fascia di popolazione, intendendo con “la bellezza non ha età” non soltanto il mero aspetto fisico, ma piuttosto una forma mentale e una vitalità che spesso, appunto, non sono segnate dal trascorrere del tempo.

A fare da testimonial a una parte della campagna, si mette in gioco la nonna della fashion designer.



“Oggi più che mai – spiega Noemi Passaniti -, nonostante gli ideali estetici siano mutati nel tempo, abbiamo sempre e solo assistito alla successione di un modello (artificiale) dopo l’altro. Oggi no. Perché è iniziata una nuova era di inclusività in cui la bellezza è alla portata di tutti. La bellezza è la verità di ognuno di noi. Ecco, mia nonna rappresenta la mia verità. La bellezza di una donna che, nonostante l’età, si mette in gioco. La bellezza di una nonna, in ogni sua sfumatura. La bellezza di condividere un messaggio”.



Una nonna che rappresenta tutte le nonne e tutte quelle donne in cui la spontaneità, la grinta e la voglia di fare e essere, non è stata mai messa in ombra dall’età.



La collezione collezione primavera/estate di “Onefirst”, che verrà presentata ufficialmente tra la fine di giugno e i primi di luglio, è stata ispirata da capi di abbigliamento classici resi moderni, attraverso uno stile più casual, dai dettagli ricercati, dove spiccano l’accostamento di colori accesi, il "floral look" in stampa moderna, per una moda senza limiti di età.