Manifestazione Lega: a Roma, per un’Italia “bella, libera e giusta” anche molti cuneesi

“Abbiamo voluto dedicare la prima, grande manifestazione dopo le riaperture al ritorno alla vita e al lavoro”. Lo scrivono, in una nota, i parlamentari Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi, ed i consiglieri regionali Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, Lega.

Oggi i rappresentanti cuneesi della Lega hanno preso parte alla grande manifestazione in piazza Bocca della Verità. Titolo dell’evento promosso dal partito di Matteo Salvini: “Prima l’Italia, Bella, Libera e Giusta”.



“Abbiamo ripreso le nostre battaglie di sempre. Ma, soprattutto, oggi abbiamo voluto presentare la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, in cui come partito crediamo molto e su cui stiamo lavorando”, dicono Bergesio, Gastaldi, Gagliasso e Demarchi.

Tanti i militanti , tra cui anche cuneesi, che, tra bandiere Tricolori, hanno partecipato alla giornata, che per la Lega ha inaugurato il ritorno nelle piazze, a contatto con le persone e i problemi del Paese.

“Come ha detto il nostro Segretario Matteo Salvini, è stata una piazza caldissima e bellissima”, concludono i quattro rappresentanti della Lega.