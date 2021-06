Crissolo, inaugurato e… benedetto “Vertical”, il nuovissimo punto vendita di “Isaia Sport” (Foto)

Presenti il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano che non voluto mancare al via della nuova avventura per la famiglia di Daniele Isaia, il parroco don Celestino Ribero che ha benedetto i nuovi locali e tanti amici ed affezionati clienti, il negozio paesanese “Isaia Sport” ha inaugurato sabato 19 giugno il suo nuovissimo punto vendita di via Provinciale 30 a Crissolo, che si chiama “Vertical” e si immette sul mercato ponendosi lo scopo di migliorare l’offerta di abbigliamento e accessori outdoor, ma anche l’assortimento delle calzature di montagna per tutti i livelli di utilizzo .

Un nuovo giorno, dunque per lo storico marchio di Paesana che ha iniziato così una nuova avventura scommettendo sul futuro di un paese – Crissolo – costantemente minato,

Alla fine della breve cerimonia, il brindisi con un bicchiere di ottima e freschissima sangria ha augurato a Cristina, Daniele, Davide ed Umberto Isaia le migliori fortune commerciali.