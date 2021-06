"Lo sport fortifica, lo studio nobilita": Bra premia gli studenti bravi nello sport e nello studio

Grazie al connubio ed alle sinergie vincenti di due realtà associative che hanno fatto tesoro di un'idea storica dell'UNVS Sezione di Bra e di un ambito progettuale di AIDO Gruppo Comunale di Bra, Sabato 26 Giugno sarà celebrato l'evento finale de "Lo sport fortifica, lo studio nobilita".



Nella splendida cornice di Palazzo Garrone alle 16 i tanti studenti delle scuole medie di primo e secondo grado saranno riconosciuti per gli ottimi risultati ottenuti nel contesto scolastico, sportivo e comportamentale.



"La preziosa collaborazione che da anni viene ben concretizzata su Bra con AIDO, anticipando le indicazioni legate alla legge di riforma del terzo settore, pone nuovamente la ns. realtà a vivere un momento associativo significativo e particolare che vogliamo tutti insieme regalare con un segnale forte di ritorno ad una sana normalità di vita" - dice con grande enfasi il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino nuovamente alla guida dei veterani dello sport braidesi nel recente rinnovo del Consiglio Direttivo.



"Il progetto "lo sport fortifica lo studio nobilita" rende merito alle eccellenze scolastiche del territorio e della "Granda" ed avere in questo viaggio un partner di valore come l'UNVS braidese non solo ci fà onore, ma dà valenza all'intero staff dirigente che da tempo ha raccolto nel "dono" e nello specifico quello di organi, tessuti e cellule, un'azione sociale che rende merito al loro status di Associazione di Promozione Sociale" - replica il Vice Presidente Vicario AIDO Gruppo Comunale di Bra Sergio Provera.



In campo in questa bella avventura dai forti contenuti, il MIUR Cuneo, La Stampa, la Fondazione CRC e l'Amministrazione Comunale di Bra: tanti attori che danno sì importanza all'evento, ma soprattutto ne confermano l'utilità e lo spessore a favore e vantaggio della comunità e dei giovani.