Cuneo Canoa all' ECA CUP - European Junior Slalom Cup

Nello scorso weekend, a Valstagna sul fiume Brenta, i canoisti cuneesi hanno preso parte all’ECA CUP - European Junior Slalom Cup.

Cinque i cuneesi in gara. Si sono confrontati con oltre 200 atleti provenienti da Slovenia, Svizzera, Rep Ceca, Germania, Polonia, Stati Uniti, Slovacchia e Canada, oltre ai rappresentanti delle più prestigiose società italiane di canoa.

C’è grande soddisfazione alle Basse di Stura per i risultati ottenuti che hanno confermato lo standing europeo degli atleti di punta del Cuneo Canoa.

Tobia Serra, nonostante la giovanissima età (12), è stato scelto per fare l’apripista e i suoi tempi sarebbero stati di rilievo nella classifica ufficiale. Francesca Bongioanni, prima delle italiane e fresca di convocazione in nazionale, è stata ottima sesta sia nella gara di sabato che nella seconda gara di domenica. Samuele Serra, quarto degli italiani, è stato sempre 14esimo con gare intelligenti e velocissime. Martino Bongioanni, in C1, conferma una crescita costante e tira fuori due splendidi quinti posti di grande rilievo. Ruben Artusio, ha aggredito le paline impostando le sue gare all’attacco, purtroppo qualche penalità e un po’ di sfortuna gli hanno impedito di centrare la finale sicuramente alla sua portata.

Prossimo appuntamento dell’ECA CUP a Solkan in Slovenia sul fiume Isonzo.