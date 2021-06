Volley maschile: la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo conquista la finale regionale U19

Dopo la vittoria di ieri contro il Volley Parella Torino, l’Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo si prepara a disputare la Finale Regionale.

Una partita molto sentita da entrambe le squadre, decisa ai vantaggi sia nel primo che terzo set (24-26/16-25/27-29). Con la vittoria in Semifinale i cuneesi hanno così raggiunto il Sant’anna Volley in Finale, match che assegnerà il Titolo piemontese. L’appuntamento è quindi per oggi, domenica 20 alle ore 19.30, al “PalaLingotto” di Torino. Il match sarà trasmesso in Diretta Facebook sul profilo della Fipav Piemonte Volley Online-> www.facebook.com/fipavpiemontevolleyonline

La squadra che si aggiudicherà il Titolo Regionale, ospiterà le Finali Interregionali in vista dell’accesso alle Finali Nazionali che si terranno a Fano, nelle marche, dal 6 all’11 luglio.

I futuri Campioni piemontesi, infatti, ospiteranno il triangolare in programma il 26 e 27 giugno, affrontando la 3^ forza della Lombardia e i Campioni liguri.

Semifinale Regionale (19/06/2021) – Under 19 maschile

Volley Parella Torino - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo 0-3 (24-26/16-25/27-29)

Lo starting six di Cuneo: Pellegrino palleggio, D’Amato opposto, Gjokicaj e Rainero centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Bisotto (L).

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero, D’Amato, Rainero, Gjokicaj, Chiapello, Vergnaghi; Bisotto (L); Giordano, Agapitos. N.e. Falco, Cardona, Rado, Pellegrino, Bertolino (L2).All.: Giorgio SalomoneAiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone