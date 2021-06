Cuneo: si festeggiano i trent'anni della Fondazione ADAS ONLUS

La Fondazione ADAS - Assistenza Domiciliare ai Sofferenti che da trent'anni offre

gratuitamente, in convenzione con l’ASL CN1, cure palliative domiciliari a pazienti in fase terminale, inaugura la nuova sede e festeggia il raggiungimento del terzo decennio di attività.



In tutti questi anni l'equipe ADAS, composta da medici palliativisti, infermieri specializzati in cure palliative, oss, psicologi, fisioterapisti e volontari, ha assistito a domicilio oltre 3.000 pazienti e percorso più di 2.500.000 chilometri.



L'evento si svolgerà lunedì 28 giugno p.v., avrà inizio alle ore 19, con aperitivo di

benvenuto, cui farà seguito la cena che si svolgerà nei locali della sede in Cuneo, Corso Giovanni XXIII, 19 - Largo Garibaldi, nel palazzo della Congregazione delle Suore Giuseppine di Cuneo, gentilmente concesso in comodato alla Fondazione.



Alla serata parteciperà anche il Lions Club di Cuneo in collaborazione con il Lions Club francese di Nice Azur che ha donato all’ADAS un gran numero di dispositivi sanitari.