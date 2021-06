Quattro zampe protagonisti alla 1ª Rassegna Cinofila Beinette [FOTO]

Numerosi gli animali che, accompagnati dai loro padroni, stanno prendendo parte alle esposizioni della "Rassegna Cinofila Beinette" in corso da questa mattina al Parco di Rifreddo.



Alla sua prima edizione, la giornata dedicata ai migliori amici dell’uomo prevede mostre speciali dedicate a Rottweiler (col Memorial Angel), Pastori Tedeschi, Bassotti e Cocker Spaniel.



Dopo le sessioni del mattino il concorso cinofilo proseguirà nel pomeriggio con una passerella riservata ai meticci, alle ore 15, mentre un’ora più tardi sono previsti i raggruppamenti e il "best in show".