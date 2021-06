A Mondovì l'amministrazione incontra i cittadini per fare il punto sull'asilo di Rifreddo

L'amministrazione comunale di Mondovì incontra i cittadini per fare il punto sulla scuola dell'infanzia di Rifreddo e discutere sui possibili scenari futuri del plesso scolastico.

"Sono felice di poter parlare di Scuola, uno dei pilastri della ripartenza"- commenta l'assessore all'istruzione Luca Robaldo, annuncia la volontà dell'Amministrazione di incontrare tutti i cittadini interessati, a partire dalle famiglie, così da disegnare insieme il futuro scolastico delle Frazioni cittadine - "Sono grato ai Consiglieri Comunali Aimo, Gasco e Caramello che, senza distinzione di colori e appartenenze, stanno lavorando con me alle realtà scolastiche frazionali: credo sia il modo migliore per disegnarne il futuro. Ringrazio poi la Dirigente del Comprensivo 2, prof.ssa Vilma Peirone, per la sua presenza ed il suo lavoro".

L'appuntamento, nel rispetto delle norme anti covid, è in programma per mercoledì 23 giugno alle 20.30 presso il circolo ACLI di Rifreddo.