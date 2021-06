Bonus edilizi, un bene o un male per il settore? Paolo Manera (FdI): "Necessario intervento per evitare il collasso al termine di queste agevolazioni"

Tempo di ripartenza, almeno apparentemente. In un panorama in cui la ripresa sembra dover arrivare solo attraverso i "bonus" c'è chi si interroga sulle conseguenze che verranno in seguito, quando questi "sconti" non verranno più applicati e bisognerà fare i conti con la realtà. Lo evidenzia con forza il settore dell'edilizia che, ripartiti i primi cantieri, si è trovato a fare i conti con il rincaro delle materie prime, come anticipavamo lo scorso maggio.

"In tutta la provincia stanno partendo a "macchia di leopardo" cantieri sostenuti con i bonus statali. La domanda nasce spontanea: è un bene o un male per l’economia del mondo dell’edilizia?" - spiega Paolo Manera (Fdi), imprenditore monregalese - "La risposta è complessa e multipla. In primo luogo l’apertura di molti cantieri è un toccasana per un comparto che da anni soffre il peso di una profonda crisi, inoltre il rinnovamento degli edifici e il loro efficientamento energetico porta ad un possibile rilancio del mercato immobiliare e alla rivalutazione economica degli immobili.

Per contro si sta creando un processo di “speculazione" vertiginosa e incontrollata che sta facendo aumentare i prezzi delle materie prime in modo inaspettato e inspiegabile; inoltre la burocrazia rallenta l’inizio dei lavori, che rischiano di andare lunghi e sforare le tempistiche previste dal governo.

Un altro fatto, sicuramente collegato alle problematiche causate dalla pandemia è l’irreperibilità dei materiali.

Quindi che cosa accadrà quando i bonus saranno terminati e verranno rimodulati e ristabiliti i prezzi?!

Il problema è già evidente nei lavori pubblici dove non vengono ancora applicati i prezzi attuali aumentati delle materie prime, ma i prezzi di riferimento non sono ancora stati aggiornati e conseguentemente saltano le commesse o i lavoro iniziano con blocchi al fine di attuare riserve. È necessario che il legislatore intervenga e provveda in modo da calmierare i prezzi e stabilizzare l’economia al fine di non fare collassare il mercato in modo definitivo al termine di bonus."