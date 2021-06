Bra è pronta a riabbracciare don Gigi Coello nel 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale

Bra si prepara a riabbracciare don Gianluigi Coello, che domenica 27 giugno festeggerà il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Sarà sicuramente un momento intenso e partecipato per ringraziare il Signore di tutti i doni avuti durante questo lungo periodo pastorale, che conta anche i 14 anni trascorsi da presbitero sotto la Zizzola fino al 2017.

Don Gigi arriverà da Beinasco, dove continua la sua missione nelle parrocchie di Gesù Maestro e San Giacomo Maggiore. Un’opera iniziata il 1° giugno 1996, quando venne ordinato prete nel Duomo di Torino per mano dell’Arcivescovo cardinale Severino Poletto, aveva 25 anni. Un momento importante, un passo consapevole in cui scelse con amore di dedicare la sua vita al Signore, di sorreggere il popolo cristiano di certezze e in cerca di speranza.