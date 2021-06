Chiude l'ascensore inclinato di Cuneo per lavori di adeguamento elettrico

Si segnala che, nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico dell’ascensore inclinato di Cuneo, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del progetto europeo “Store4HUC”, lo stesso impianto sarà chiuso al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di mercoledì 23 giugno.

Sono infatti in corso i lavori di adeguamento della parte elettrica dell’impianto, propedeutici all’installazione dei pannelli fotovoltaici e di un sistema di accumulo energetico a batterie che garantiranno una maggiore autosufficienza dell’ascensore panoramico dalla rete elettrica nazionale.

Il sistema di accumulo a batterie, in particolare, permetterà di recuperare molta dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e non direttamente utilizzata dall’impianto, perché sia resa disponibile nei momenti in cui il fotovoltaico non sarà in produzione ma in cui l’ascensore richiederà comunque un approvvigionamento di energia elettrica. Non solo, grazie all’inverter che sarà installato contestualmente al sistema di accumulo a batterie, anche l’energia auto-prodotta dall’ascensore, a pieno carico o vuota nelle fasi di frenata e di salita/discesa, sarà accumulata e riutilizzata.

Si stima quindi che l’ascensore si affrancherà dalla rete elettrica nazionale per circa il 60% del suo fabbisogno, contribuendo alle riduzioni di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e riducendo la spesa pubblica di gestione dell’impianto.

Clicca qui per maggiori informazioni si invita a visitare il sito del progetto “Store4HUC”.

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Mobilità alla mail elisa.marino@comune.cuneo.it.