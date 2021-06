Conoscere Lidia Rolfi a cui è intitolata la nuova biblioteca civica di Saluzzo

Come anteprima della due giorni di festa per l’ inaugurazione ( sabato 27 e domenica 28 giugno) della biblioteca civica, nel nuovo polo della ex Caserma Musso, uesta sera lunedì 21 giugno alle 18 lo storico e professore dell’Università di Torino Bruno Maida parlerà della figura a cui la nuova casa dei libri è intitolata: Lidia Beccaria Rolfi staffetta partigiana, deportata, insegnante e scrittrice di Mondovì.

Per partecipare che si svolge nella ex caserma Musso ( piazza Montebello) è necessaria la prenotazione scrivendo a sindaco@comune.saluzzo.cn.it.

L’evento è inserito nel cartellone della «Fiera piemontese dell’Editoria» di Cavallermaggiore.