Cuneo: al via interventi di pulizia e riqualificazione ambientale nell'area "ex-orti"

L’area degli ex orti sul torrente Gesso, all’altezza di Parco della Gioventù, sarà nei prossimi mesi oggetto di un articolato intervento di pulizia e riqualificazione ambientale.



Nello specifico, l’operazione si comporrà di due momenti. Il primo consisterà in un intervento di pulizia molto radicale e spinto, che è già stato programmato con l’intervento del CEC e che comporterà la rimozione di rifiuti, casette e capanni ed eventuale presenza di amianto. Questa prima fase è stata avviata in questi giorni.



Contestualmente verrà presentata, da parte del Comune, una specifica richiesta alla Regione Piemonte di concessione dell’area, in modo da potervi procedere con un progetto di riqualificazione ambientale.



La seconda fase dell’operazione, a partire dal prossimo autunno, consisterà in una riqualificazione complessiva del sito con lavori di ripristino dell’ambiente fluviale che garantiranno la ricreazione di un ambiente naturale di greto a beneficio dell’ecosistema fluviale. Per consentire il successo dell’intervento, questo sarà realizzato a partire dall’autunno-inverno di quest’anno.



I lavori saranno realizzati seguendo i principi e gli obiettivi individuati nel Piano di gestione della vegetazione ripariale del Parco fluviale, di cui questo intervento costituirà un progetto pilota. L’intervento di recupero ambientale sarà cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2014/2020 Piano Integrato Territoriale Alpimed, progetto CLIMA.