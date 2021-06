Cuneo: il quartiere SanPaolo ha la sua panchina della gentilezza

Lunedì 21 giugno alle 16.30 al campo sportivo da calcio F. La Mensa viene inaugurata la Panchina della Gentilezza realizzata dai ragazzi della Comunità del SanPaolo in adesione all'iniziativa nazionale Costruiamo La Gentilezza.



La città ha aderito all'iniziativa patrocinata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, il CONI, l'ANCI, l'ANPCI, l'ALI e numerosi Comuni Italiani, che si concluderà il 27 giugno prossimo.



La Settimana Nazionale delle Panchine Viola rappresenta un'occasione per portare le buone pratiche di gentilezza e fair play nelle Comunità locali e sportive, utilizzando il simbolo delle panchine viola, facilmente individuabile e riconoscibile, che identifichi simbolicamente la gentilezza come valore condiviso.



Altre Panchine della Gentilezza verranno realizzate e installate nei prossimi giorni presso gli impianti sportivi Palestra Ex Media 4 e Sportarea, a cura delle associazioni e società sportive Granda Volley Academy, Granda College e Promosport.