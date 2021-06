Il parco di Montalupa (Pocapaglia) si rifà il trucco, grazie all’impegno delle organizzazioni di volontariato locale

Tanti volontari, ben 35, al lavoro dalla mattina di sabato 19 giugno per un perfetto esempio di ecologia integrale e di cura dell’ambiente, che ha riguardato il parco verde di Montalupa a Pocapaglia, frazione Macellai.

In barba al caldo tipicamente estivo, hanno risposto all’appello la comunità Laudato si’ di Bra, Anpi, Sentinelle del Roero, Italia nostra Bra e Comuni del Roero, Canale Ecologia e privati cittadini. Tutti armati di buona volontà per far rinascere un’area in cui trionfa una grande varietà di flora: noci, roveri, aceri, salici, sambuchi, equiseti, biancospini e robinie.

La cronaca delle operazioni ha visto i partecipanti, piccoli e grandi, prodigarsi in una serie di interventi che hanno reso l’area pulita e perfettamente agibile. Un gran daffare che ha messo altrettanto appetito, subito calmierato da un ottimo pranzetto organizzato da alcuni generosi borghigiani. Soddisfazione al quadrato, dunque, per gli indomiti volontari che hanno proseguito i lavori fino al primo pomeriggio.

La decisione di rimettere in sesto il parco era un’esigenza venuta fuori nell’ultimo incontro con il Consiglio Comunale di Pocapaglia del 14 Maggio, quando le associazioni si impegnarono ad organizzare alcune giornate di pulizia del luogo abbandonato da anni.

Spiega Cesare Cuniberto delle Sentinelle del Roero: “L’amministrazione ha rispettato l’impegno di far trinciare l’area ed il lavoro dei volontari ha permesso di sradicare le piante infestanti e ripulire il sottobosco per creare un luogo finalmente gradevole per i locali ed i villeggianti ed agibile alle scolaresche ed ai gruppi di bambini in vacanza. Una prima panca, costruita con alcuni tronchi tagliati, offre ai visitatori un piacevole momento di relax dopo la camminata in piano nell’area parco. L’ambiente pubblico è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità ed è responsabilità di tutti tenerlo in ordine: chi lo possiede è solo per amministrarlo a beneficio di tutti”.

Mica finisce qui: “Quello fatto oggi è solo un primo passo, ora bisogna proseguire nel realizzare il programma concordato. L’Amministrazione di Pocapaglia si è impegnata a ripetere le attività di trinciatura, a regolarizzare le posizioni aperte con i privati, a picchettare l’area affinché i confini siano ben delineati e visibili, ad apporre alcuni cartelli indicanti chiaramente ‘Parco di Montalupa’ e appena sarà possibile mettere un tavolo picnic nella zona. Le associazioni torneranno in forza per pulire l’area e cercheranno fondi per aiutare l’amministrazione a realizzare il programma. Il maestro Gianni Gaschino ci ha assicurato che realizzerà presto un’opera su Montalupa e che la donerà al parco. Insieme si vince sempre. A nome di tutte le associazioni aderenti ringrazio i partecipanti per la bella giornata trascorsa”.