Il Viale degli Angeli pronto a cambiare volto: si parte con la pavimentazione, i controviali saranno colorati

Nel giro di qualche giorno il viale degli Angeli a Cuneo sarà interessato dall'avvio di lavori che ne cambieranno l'aspetto in direzione di una importante riqualificazione. Sono diversi gli interventi previsti. La previsione di fine lavori è tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Una "rivoluzione", quella del Viale, iniziata con la pedonalizzazione del lungo tratto tra il semaforo e il Santuario. La decisione di renderlo inaccessibile ai mezzi motorizzati era stata presa dopo il lockdown dello scorso anno, per consentire ii cuneesi di tornare a passeggiare e a stare all'aperto mantenendo comunque le distanze, cosa difficile solo su controviali ciclopedonali.

Da lì non si è più tornati indietro, decidendo per una finestra di riapertura nella fascia mattutina, in coincidenza con l'orario di ingresso a scuola e con l'avvio delle attività lavorative. Da oggi 21 giugno, tra l'altro, e fino all'inizio del prossimo anno scolastico, il viale sarà sempre chiuso: stop alla fascia di apertura 7.30-9.00.

Come conferma l'assessore alla Mobilità Davide Dalmasso, il viale resterà pedonale. "Non abbiamo intenzione di fare delle modifiche. La pedonalizzazione ha restituito alla città un monumento storico, perché questo è il viale".

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riasfaltatura della strada. Si procederà con la pavimentazione davanti alla scuola primaria che affaccia sul viale e si riasfalteranno anche i controviali, che saranno colorati di marroncino (dal Santuario a corso Dante), in modo da renderli "meno strada", come ha evidenziato ancora l'assessore.

Ci sarà poi la sostituzione di tutti gli arredi urbani presenti, specie all’interno del Parco della Resistenza; in autunno si procederà con la piantumazione di circa 300 alberi, di tipo misto, prediligendo quelli più difficilmente attaccabili dal tarlo asiatico, che ha fatto strage di piante in città e nelle frazioni. Ancora, si provvederà ad intervenire sulle bealere, con il posizionamento all’interno di pietre naturali, cemento e ghiaino.

"Nel giro di sei mesi circa, avremo un viale rinnovato e integrato", ha concluso l'assessore Dalmasso.