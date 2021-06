Meno di 20 contagi per comune in tutti i centri della Granda. In sette giorni "solo" 50 positivi

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitarie o per altri molteplici motivi.

56 POSITIVI NELL'ULTIMA SETTIMANA IN PROVINCIA DI CUNEO



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 13 al 20 giugno 56. La settimana precedente (6-13 giugno) erano invece 116. Domenica 13 giugno da inizio emergenza si segnalavano contagi 52.846. A Ieri, domenica 20 giugno, sono 52.902.



Il dato aggregato settimanale (13-20 giugno) vede un decremento del totale dei contagi: 60 positivi in meno rispetto alla settimana precedente (6-13 giugno).

TASSO POSITIVI/TAMPONI ALLO 0,39%



A livello regionale nella settimana 13-20 giugno sono stati diagnosticati 116.048. 6.062 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 448. Con un decremento di 297 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è dello 0,39% (-0,3 % rispetto alla scorsa settimana).



Continua a calare – come da settimane - il tasso dei positivi.



Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.



TAMPONI PIEMONTE

9 - 16 maggio (137.919 tamponi con un decremento di 854 rispetto alla settimana precedente)

16-23 maggio (130.707 tamponi con un decremento di 7.212 rispetto alla settimana precedente)

23-30 maggio (123.354 tamponi con un decremento di 7.353 rispetto alla settimana precedente)

30 maggio – 6 giugno (105.899 tamponi con un decremento di 17.455 rispetto alla settimana precedente)

6-13 giugno (109.986 tamponi con un incremento di 4.087 rispetto alla settimana precedente)

13-20 giugno (116.048 con un incremento di 6.062 rispetto alla settimana precedente)

POSITIVI PIEMONTE

9 – 16 maggio: 3.825 (con un decremento di 1.183 contagi rispetto alla settimana precedente)

16 – 23 maggio: 2.649 (con un decremento di 1.176 contagi rispetto alla settimana precedente)

23 – 30 maggio: 1.689 (con un decremento di 960 contagi rispetto alla settimana precedente)

30 maggio – 6 giugno: 1.253 (con un decremento di 436 contagi rispetto alle settimana precedente)

6-13 giugno: 745 (con un decremento di 508 contagi rispetto alla settimana precedente)

13-20 giugno: 448 (con un decremento di 297 contagi rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA'

9-16 maggio (tasso di positività 2,77%, -0,84% rispetto alla scorsa settimana)

16-23 maggio (tasso di positività 2,03%, -0,74% rispetto alla scorsa settimana)

23-30 maggio (tasso di positività 1,37%, -0,66% rispetto alla scorsa settimana)

30 maggio – 6 giugno (tasso di positività 1,18%, -0,19% rispetto alla scorsa settimana)

6-13 giugno (tasso di positività allo 0,68%, -0,5% rispetto alla scorsa settimana)

13-20 giugno (tasso di positività allo 0,39%, -0,3% rispetto alla scorsa settimana)

NESSUN CENTRO SUPERA LA SOGLIA DI GUARDIA

Per la seconda settimana consecutiva nessun centro supera la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 contagi ogni 1.000 abitanti. Episodio che avevamo segnalato, da ottobre, solamente una volta: nell’analisi riguardante la settimana 7-14 febbraio a cavallo tra la seconda e la terza ondata.



Ricordiamo come il dato nel mese di novembre aveva visto sfiorare i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.









TUTTI SOTTO I 20 CONTAGI I COMUNI DELLA GRANDA



Tutti sotto i 20 casi per comune i municipi della Granda



In generale calano i contagi in tutti i maggiori centri.



A Cuneo (-23), Bra (-17), Fossano (-11), Saluzzo (-6), Savigliano (-13) e Mondovì (-10). Alba (-7).



Il comune con più contagi è Cuneo (19 la scorsa 42), seguito da Fossano (14 la scorsa 25), Bra (12 la scorsa 29), Saluzzo (9 la scorsa 15), Mondovì (6 la scorsa 16), e Alba (8 la scorsa 15) e Savigliano (5 la scorsa 18).







I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 168 A 189



Questa settimana i centri senza contagio passano da 168 a 189. 21 in più rispetto alla scorsa settimana.A bollettino di ieri nei perimetri di 58 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 23,48% dei centri della nostra provincia. Tra la seconda e la terza ondata il dato migliore aveva registrato 55% come percentuale dei comuni coinvolti dal contagio prima della terza ondata.



E' quindi al momento il dato migliore da ottobre. Segnaliamo i 58 centri dove a bollettino di ieri si è registrato almeno un contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista sono Covid-free.





Alba Arguello Bagnolo Piemonte Barge Beinette Bene Vagienna Bernezzo Borgo San Dalmazzo Boves Bra Busca Caramagna Piemonte Carrù Castino Cervasca Cervere Ceva Cherasco Corneliano d'Alba Costigliole Saluzzo Cuneo Diano d'Alba Dogliani Dronero Fossano Frabsa Sottana Genola Govone La Morra Magarita Mondovì Montelupo Albese Moretta Narzole Peveragno Piasco Pocapaglia Revello Rifreddo Roccabruna Roddi Sale Delle Langhe Saliceto Salmour Saluzzo Sanfrè Sanfront Santa Vittoria D'Alba Santo Stefano Belbo Savigliano Sommariva Del Bosco Torre San Giorgio Treiso Verzuolo Villafalletto Villanova Mondovì Villar san Costanzo Vottignasco