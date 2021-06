Mondovì raddoppia: quattro volontarie per il Servizio Civile Universale in comune

Sono quattro le ragazze che saranno impegnate sul territorio: Fatima e Monica si occuperanno di "Ambiente forza 4", progetto in capo all'ufficio ambiente per accompagnare i cittadini verso una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali e nel rispetto della natura; Federica e Sofia, invece, saranno coinvolte nel progetto "Animazione in biblioteca e sul territorio”, promuovendo attività culturali, ludiche e ricreative per diverse fasce d’età cercando di rendere la biblioteca parte integrante della vita dei cittadini.

"Una ventata di giovinezza" - commentano dal municipio - "L’incontro con la Giunta è stato proficuo: sindaco, assessori, referenti comunali e volontarie si sono confrontati sulle tematiche dei loro progetti e sull’importanza della presenza attiva dei giovani all’interno della “macchina amministrativa comunale”: un’opportunità unica per i giovani tra i 18 ai 28 anni che, grazie al grande lavoro degli uffici comunali in rete con gli altri enti coinvolti, sarà riproposta anche per il prossimo anno. Non mancheranno le “contaminazioni” tra ufficio ambiente e biblioteca: si sta già lavorando insieme per alcune attività congiunte. Da parte del Sindaco e dell’intera amministrazione un grazie sincero alle quattro ragazze per aver scelto volontariamente di mettersi al servizio della propria città".