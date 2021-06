Primo incontro in presenza per la nuova Consulta comunale delle famiglie di Fossano

Si è svolta giovedì 17 giugno, dopo una serie di sedute online, la prima riunione in presenza della nuova Consulta comunale delle famiglie nell'accogliente contesto del parco di Cascina Sacerdote. Nell'ultima assemblea prima della pausa estiva: alcuni ordini del giorno riguardanti progetti di medio termine che prenderanno concretamente il via dall'autunno.

E così, su proposta di Alice Manissero - componente Istituto Sacco Infanzia -, nei prossimi giorni verrà creato un gruppo che lavorerà su formazione, eventi e approfondimenti in tema di educazione di genere e contrasto agli stereotipi, con il coinvolgimento diretto, tra gli altri, di ASL, componente Isabella Gastaud o - e Consorzio Monviso Solidale - componente Loredana Zoppegno -, e con una potenziale interlocuzione costruttiva e fattiva con la consulta per le pari opportunità comunale.

Il presidente Biolé: "A costo di apparir banale, devo dire che il primo incontro viso a viso - grazie alla disponibilità di Cascina Sacerdote da parte del Comune - era una cosa che tutti noi aspettavamo da tempo. Molto più facile intendersi, estremamente più piacevole condividere, ma anche discutere! Credo che ogni consesso più o meno formale dovrà fare la piccola fatica di estrapolare le caratteristiche migliori dall'incontro virtuale e da quello in presenza per riuscire a lavorare al meglio. Di sicuro un sorriso o uno sguardo non mediati da uno schermo riacquistano oggi un valore impagabile! Le attività che come consulta abbiamo deciso di affrontare sono tante. Con questo sottolineo, anche a nome dei colleghi componenti, che rimaniamo aperti a tutti gli stimoli che dal mondo fossanese della famiglia potranno nascere."