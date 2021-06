"Salviamo i castagni delle Rocche, giganti secolari del Roero": il progetto di Canale Ecologia

In terreni che insistono sui territori dei comuni di Canale, Montà d’Alba e Cisterna d’Asti esiste un ambiente selvaggio che, ancora oggi, conserva parte del suo aspetto originario. Si tratta delle Rocche, un imponente fronte di erosione lungo circa 30 chilometri, un susseguirsi di dirupi che precipitano verticalmente a volte anche per 50-100 m. In questo ambiente l'Associazione Canale ecologia ha costituito l'Oasi naturalistica di San Nicolao (da un omonimo pilone votivo che c’è nel suo interno) acquistando, nel corso degli anni, terreni boschivi per difenderli e per votarli completamente a una funzione ecologica, paesaggistica, di richiamo naturalistico e al servizio della collettività, ponendo le condizioni per un futuro riconoscimento a Parco Regionale.

La presenza in alcune aree limitrofe di circa un centinaio di numerosi esemplari di castagno secolari che rischiano di soccombere ha stimolato Canale ecologia a lanciare la campagna di raccolta fondi denominata "Salviamo i castagni delle Rocche - Giganti secolari del Roero" al fine di acquisirne la proprietà, con l'intento di ampliare ulteriormente l'Oasi .

La campagna co-promossa dal Comune di Canale, con l'adesione di diciannove Enti, Associazioni e Organizzazioni del territorio e il sostegno della Banca d'Alba, è stata presentata ufficialmente in occasione della festa di San Nicolao svoltasi l'8 dicembre del 2020 all'interno dell'Oasi, presso il pilone dedicato al santo, ha avuto avvio il 1° gennaio dell'anno successivo e si è conclusa il 31 dicembre seguente.

L'obiettivo iniziale di acquisire poco più di 30.000 mq da aggiungere ai 300.000 già in proprietà è stato ampiamente superato. La raccolta di quasi 35.000 € ha permesso di stipulare il 18 giugno 2021 l'atto notarile presso il Notaio Stuffo di Canale per l'acquisizione di ben 58.527 mq di terreno. La campagna che ha poggiato saldamente le sue basi sull'attività dei soci che ne hanno sostenuto la realizzazione ha registrato oltre cento donazioni di privati (soci e non) con un contribuito totale di quasi 15.000 €. Inoltre hanno concorso in modo sostanziale per raggiungere la somma finale il Comune di Canale con 6.000 €, che si era impegnato a destinare alla campagna 1 € per abitante, la ditta canalese Green Has Italia con 5.000 €, da sempre a sostegno della buona agricoltura e grazie alla sensibilità dei suoi dirigenti, e l'ufficio 8x1000 della Chiesa Valdese che ha approvato una richiesta di finanziamento destinando 10.000 € al progetto.

Le nuove aree boschive porteranno a quasi 360.000 mq l'estensione dell'Oasi di San Nicolao e andranno ad aumentare la funzione naturale di contrappeso alle evidenti alterazioni ambientali generali e locali con la certezza che questo è un investimento per le generazioni future.