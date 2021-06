Un milione di euro per il "cavalcaferrovia" a San Michele Mondovì, la Provincia approva il progetto definitivo

Un intervento di circa 1 milione di euro (653.627 euro per lavori e 346.373 euro per somme a disposizione dell’amministrazione), finalizzato alla ricostruzione e recupero del "cavalcaferrovia": il soprappasso ferroviario sulla Fossano Ceva all'altezza della provinciale 34 verso la valle Mongia, al bivio con la statale 28 Mobasiglio (km 0+250) nel comune di San Michele Mondovì.

Il progetto definitivo, approvato dalla Provincia di Cuneo, prevede lavori che consentiranno la ricostruzione della struttura con il conseguente ripristino della portata totale, oggi limitata.

Le fasi progettuali dell'opera sono seguite dalla sezione monregalese del Settore Viabilità della Provincia e il costo dell'intervento sarà ripartito con un 50% a carico di Rfi e Provincia e la restante metà alla Regione Piemonte. Rfi si occuperà inoltre delle spese relative alla sospensione, deviazione e gestione del traffico e delle linee elettriche della tratta ferroviaria Fossano-Ceva.

"Il progetto prevede essenzialmente il rinforzo delle spalle attuali per limitare al massimo il disagio al traffico ferroviario, con funzione soltanto di rivestimento di nuovi micropali portanti, che saranno conglobati con la spalla stessa" - spiegano dalla Provincia di Cuneo - "Quindi si procederà al rifacimento dell’impalcato che è costituito da una campata di circa 19 metri. Sarà un ponte in acciaio costituito da sette travi principali metalliche gemelle e da traversi secondari, per una larghezza finale dell’impalcato è di 13 metri. Dal punto di vista strutturale, l’impalcato è progettato con uno schema di semplice appoggio".

Un'opera fortemente voluta e sentita dal territorio e di cui si era parlato anche in occasione di un incontro avvenuto nel comune di San Michele Mondovì lo scorso febbraio (leggi qui).

"L’iter progettuale del rifacimento del cavalcaferrovia verso la Valle Mongia avanza ed arriva al progetto definitivo" - commenta il consigliere Provinciale Pietro Danna -"Insieme con la collega Molinari e gli uffici della viabilità cureremo ora l’ulteriore avanzamento alla progettazione esecutiva e poi la realizzazione dell’intervento stesso, che avverrà nella finestra temporale concordata con Rfi, essendo necessaria una sospensione della linea per effettuare poi lavori. Si tratta di un investimento importante per San Michele Mondovì e la Val Mongia, che auspichiamo di vedere realizzato presto”.