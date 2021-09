Un successo la due giorni di esercitazione dei militari del SAGF e dell'ANFI cinofili di Piemonte e Valle d'Aosta

Nelle giornate di mercoledì 16 e 17 giugno, la provincia di Cuneo è stata interessata da un’esercitazione condotta dai militari del S.A.G.F. (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta unitamente ai volontari del Gruppo A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri) Cinofili di Cuneo.



Il primo giorno le unità cinofile sono state impegnate in una simulazione di ricerca persone scomparse in Valle Grana, su terreno impervio, sotto la supervisione degli istruttori qualificati della Guardia di Finanza. L’attività di soccorso prevedeva la ricerca di un gruppo di amici, amanti dell’arrampicata, che non avendo fatto ritorno al proprio domicilio avevano fatto scattare il piano di emergenza per il loro ritrovamento.



La giornata successiva ha visto impegnate le unità cinofile dell’ANFI nel territorio del Comune di Centallo, precisamente al campo macerie, ove è stata simulata un’esplosione notturna di una clinica veterinaria.



L’attività di soccorso prevedeva la ricerca e il soccorso del personale sanitario disperso nella deflagrazione. Le unità cinofile si sono alternate nella ricerca operando secondo le procedure internazionali denominate INSARAG. L’esperienza maturata dagli operatori attraverso queste due giornate di intenso lavoro e impegno di gruppo ha permesso di implementare il bagaglio di conoscenza, informazione e qualificazione del personale impegnato nella simulazione di attività di soccorso e ha concorso inoltre a migliorare ed affinare lo spirito di collaborazione tra le diverse componenti del gruppo (personale militare e civile) al fine di fornire, in caso di uno scenario di soccorso reale, tempestività, professionalità e qualità dell’intervento.



L’A.N.F.I. Cinofili di Cuneo ringrazia il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col.t.ISSMI Luca Albertario, per la collaborazione e il supporto offerto nell’organizzazione dell’evento e nella disponibilità dimostrata nella concessione e utilizzo dei locali della Caserma Cesare Battisti quale sede logistica per il ritrovo del personale e dei mezzi impiegati nell’esercitazione.