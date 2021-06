Tuteliamoglianziani: a Cuneo la presentazione della campagna

In questo ultimo mese ha preso il via la campagna #tuteliamoglianziani volta a rafforzare presso l’opinione pubblica l’idea che sia necessaria una revisione dell’assistenza per gli anziani, in particolare non autosufficienti, che privilegi la domiciliarità e sconfigga la “cultura dello scarto” . Assicurare ad ogni anziano, la dignità della vita ed il diritto di continuare a rimanere in casa propria anche in caso di difficoltà , deve essere preoccupazione di una società civile e costruita su valori forti.



E’ necessaria una riforma organica e complessiva della “ cura” favorendo la trasformazione delle Strutture residenziali in centri aperti al territorio e alla collaborazione delle famiglie e dei volontari ; ausilio alla domiciliarità con azioni di sostegno , affiancamento e formazione.



All’iniziativa promossa da SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL – ACLI – La BOTTEGA del POSSIBILE, hanno già dato la loro adesione numerose Associazioni di categoria e di volontariato nonché eminenti personalità e singoli cittadini.



Per assicurare la massima pubblicizzazione e sensibilizzazione i promotori, che da tempo si stanno muovendo con condivisioni su social, affissioni di locandine nelle sedi sindacali e raccolta firme di adesione, hanno organizzato, con il PATROCINIO DEL Comune di CUNEO, una Giornata di presentazione e di dibattito per mercoledì 30 giugno 2021 dalle ore 10 alle ore 13 Piazza Virginio - Cuneo.



Interverranno il Sindaco di Cuneo F.Borgna, la vice sindaco P. Manassero, l’Assessora alle politiche per gli anziani F. Giordano.



Saranno presenti i responsabili sindacali provinciali e regionali di SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL , medici ed esperti del settore.