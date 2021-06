Frassino: deceduto un 67enne di Centallo caduto in dirupo

Grave incidente a Frassino nelle prime ore del pomeriggio di oggi (lunedì 21 giugno).



Dalle prime, scarse, informazioni, sarebbe coinvolto un uomo di 67 anni, caduto in un ripido dirupo in borgata Grande e deceduto a seguito dell'urto. Si tratta di un pensionato residente a Centallo, al momento dell'incidente in cerca di funghi.

L'allarme è stato lanciato da una persona che si trovava sul posto con il pensioato.



Sul posto l'emergenza sanitaria e il soccorso alpino con l'eliambulanza, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e recuperarne la salma.