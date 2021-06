Furto di una microcar a Tarantasca: il paese si mobilita per aiutare Tarcisio, il proprietario

A Tarantasca, nella serata di sabato 19 giugno, è stata rubata una microcar, una Grecav grigio scuro con lo specchietto laterale destro rotto. Il furto è avvenuto in via Bellino tra le 20 e le 21. Tarcisio, il proprietario, in quel momento non era a casa. L'auto era parcheggiata davanti al portone della sua abitazione.

A lanciare l'appello la sorella del proprietario, per cui quella vettura è importantissima, necessaria per gli spostamenti casa-lavoro e soprattutto frutto di anni di sacrifici. Tutta la comunità di Tarantasca, che conosce bene la famiglia Osenda, si è mobilitata per condividere la segnalazione. E proprio la famiglia ha voluto ringraziare per la grande solidarietà e per l'aiuto.

Adesso è fondamentale ritrovare la vettura. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, ma la speranza è che qualcuno la veda, magari abbandonata da qualche parte. E che Tarcisio possa ritornarne in possesso. Chiunque avesse notizie o la vedesse, può contattare le forze dell'ordine.