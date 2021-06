Come un artigiano dell’amore, nasce “Solo dal vivo” la nuova agenzia per single a Saluzzo

Provare non è mai costato nulla



ed è questa la prima novità di Solo dal vivo, la nuovissima Agenzia per single a Saluzzo.

Ma ciò che rende ancor più unica questa agenzia è la modalità con cui opera: nessuna pubblicazioni di annunci, né chat, ma tutto si svolge di persona, fra uomini e donne che hanno in comune il sincero desiderio di trovare e conoscere, discretamente e serenamente, l’altra metà del cielo.

Oggi, in cui i ritmi delle nostre vite sono sempre più caotici, le persone sempre più distanti, quando anche il semplice stare in compagnia diventa difficile e le conoscenze corrono sempre più spersonalizzate sui fili di internet, ecco un piccolo grande spazio di rilassatezza e benessere, pieno di speranza. Un’oasi per coloro che amano vivere la vita e i rapporti in modo vivo, in modo forse “un po’ antico” ma ricco di emozioni che ispirano la conoscenza, lo scoprirsi, l’affascinarsi.

Dunque persone che si guardano negli occhi e si parlano, sotto la guida attenta di Valentina, un vero e proprio consulente personale che aiuta e agevola la conoscenza, sulle reali esigenze, aspettative e preferenze espresse, e favorisce le basi per costruire quella che diventerà un’affettuosa amicizia oppure una famiglia.

Senza nessun impegno iniziale, ecco che “provare non costa nulla”, ma si prosegue la conoscenza e, insieme a Valentina, arrivare a capire insieme, passo dopo passo, se la persona che si andrà ad incontrare sarà quella giusta.

Solo dal Vivo offre infatti una consulenza trasparente e senza impegno dove chi decide di intraprendere un percorso conoscitivo personalizzato, potrà trovare attenzione, affidabilità, capacità di ascolto. Senza vincoli e preoccupazioni, esclusivamente sulla base della fiducia, che per Valentina è un valore imprescindibile, e che si instaura solo in un rapporto diretto e senza intermediari. È certamente un metodo che richiede del tempo, ma permette all’Agenzia di avere una conoscenza molto approfondita degli iscritti, e poter quindi consigliare, ogni volta, la persona davvero giusta da frequentare, in un clima di complicità, attenzione e sintonia.

Perché il desiderio più grande di Valentina è davvero quello di aiutare a realizzare coppie felici.

Ciò può accadere solo in un luogo sicuro e riservato, soprattutto per quelle persone introverse che spesso hanno difficoltà ad aprirsi , o per coloro che da molto tempo sono ancora alla ricerca di quella persona “speciale”, o semplicemente per chi vuole ancora sentire quella meravigliosa emozione del primo incontro e… se son rose fioriranno!

L’estrema serietà e riservatezza, uniti al talento di Valentina nel saper ascoltare le persone, i loro desideri, le loro difficoltà, sono la garanzia per poter vivere momenti sicuramente positivi e, con l’aiuto del destino, potersi regalare una piacevole esperienza di affinità.

Particolare attenzione è riservata anche al trattamento dei dati personali, curati e gestiti in formato esclusivamente cartaceo. Lo scopo è proteggere il tempo di ciascuno, proponendo profili verificati e selezionati di persona, uno ad uno. Sicurezza prima di tutto, e non è soltanto un modo di dire.

Data la natura confidenziale degli argomenti trattati durante i colloqui, l'agenzia riceve esclusivamente su appuntamento.

L'agenzia si trova all'interno del complesso "Le Corti" al primo piano, lato cortile interno. La struttura è dotata di parcheggio sotterraneo e di ascensore.

Solo dal vivo - Le Corti, Corso Mazzini, 7/A/12– Saluzzo (CN) – Tel 389.5094739

Mail: info@solodalvivo.it – www.solodalvivo.it