L’atteso Mercato Riviera delle Palme ad Albissola Marina il 27 giugno

Seconda tappa nel savonese per l’attesissimo Mercato Riviera delle Palme, che domenica 27 giugno sarà ad Albissola Marina nella splendida cornice di Piazza Wifredo Lam dalle 8 alle 19,30.

Il grande entusiasmo dei commercianti, che si prodigano anche per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme per il contenimento del Covid, coinvolgerà i clienti che avranno l’opportunità e la garanzia di uno shopping di alto livello.

Vasto assortimento nei diversi settori, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato, basato sulla gentilezza e una grande disponibilità.

Banchi ricchi di occasioni, che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte di moda mare da sfoggiare nelle calde giornate estive sulle nostre bellissime spiagge.

“Siamo sempre grati alle amministrazioni che ci ospitano, per la fiducia che ci confermano anno dopo anno e per il rapporto solido di stima reciproca che si è creato nel tempo”, è il commento di Richard Biffi, portavoce dei commercianti del Marcato Riviera delle Palme.

Il programma prevede altre tappe sul territorio savonese.

Intanto, appuntamento fissato per domenica 27 Giugno ad Albissola Marina, in Piazza Wifredo Lam dalle 8 alle 19,30.