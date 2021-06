A Dogliani “Antiluna, dietro” nella Cappella del Ritiro della Sacra Famiglia

Si è inaugurata, domenica 20 giugno alle 18, presso la Chiesetta della Sacra Famiglia, alla presenza dell’artista, l'esposizione dell'opera di Caterina Silva "Antiluna, dietro", tappa doglianese del progetto "Pietre Volanti" realizzato in rete con i comuni di Murazzano e Mombarcaro.



Uno spazio "riabitato" da una bellissima opera che omaggia la pittura industriale di Pinot Gallizio, che va ad arricchire la proposta culturale per la comunità.



Dice l’Assessore alle politiche culturali del Comune di Dogliani, Alessandra Abbona: “Il nostro ringraziamento va a Francesco Pistoi e Claudia Zunino di Lunetta11 per aver reso possibile questa "rivoluzione gentile" sui territori dell'Alta Langa, agli artisti, Caterina Silva, Andrea Barzaghi, Ismale Nones e Max Tomasinelli, alle associazioni e comitati doglianesi che hanno collaborato e a tutte le persone intervenute al pomeriggio di apertura. L'esposizione è visitabile fino al 25 luglio nei fine settimana..“Pietre Volanti” è solo l’inizio di un percorso di promozione dell’arte, una prima sperimentazione che vogliamo metta radici”.