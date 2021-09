Arte e cultura per vivere il presente guardando con fiducia al futuro

Al via anche quest’anno la rinomata manifestazione Ligure, che festeggia il suo Premio storico, legandolo ad un nome prestigioso della coreografia internazionale.

Arenzano in Danza, ideata e diretta da Patrizia Campassi, con il patrocinio del Comune di Arenzano e della regione Liguria, in questo periodo di pandemia, fin dalla passata edizione 2020, si è impegnata, per continuare a dare visibilità, a quegli artisti che di fatto si contraddistinguono ogni giorno, non solo per grande talento e professionalità, ma anche e soprattutto per il desiderio e la determinazione di continuare a fare il proprio lavoro in situazioni difficili, operando nell’interesse della società, e a favore di arte, cultura ed economia dell’intero Paese.

Davide Bombana, già Primo ballerino in prestigiose compagnie internazionali, coreografo sensibile e dal linguaggio coreutico contemporaneo, vario ed estremamente interessante, le cui coreografie però evidenziano anche un rapporto molto stretto ed importante verso quella danza accademica e neo classica che è alla base della purezza delle linee del danzatore, quest’anno è stato scelto per ricevere il Premio alla Carriera DanzArenzano Arte 23^ edizione, nell’ambito della storica manifestazione Ligure “Arenzano in Danza” giunta alla 26^ edizione.

La consegna del Premio al Maestro Bombana, alla presenza delle autorità, è prevista per domenica 27 Giugno, presso il Grand Hotel di Arenzano, nella Sala dei Dogi 1, alle ore 17.

L’evento potrà essere seguito attraverso una diretta streaming. Attualmente Davide Bombana è il nuovo Direttore del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo. Milanese, formatosi alla prestigiosa Scuola di ballo del Teatro alla Scala di cui è stato primo ballerino, è stato un’eccellenza nel panorama della danza internazionale, ha danzato tutti i ruoli principali del repertorio classico e neoclassico, danzando in qualità di primo ballerino in grandissime compagnie, quali: Pennsylvania Ballet di Philadelphia, dello Scottish Ballet di Glasgow, del London Festival Ballet di Londra etc.

Successivamente ha iniziato il suo percorso di maitre de ballet nel 1991, e in seguito la sua attività si è aperta all’arte della composizione coreografica. Nella veste di coreografo Davide Bombana, vanta importanti collaborazioni con l’Opera di Parigi, il National Ballet of Canada di Toronto, il New York Choreographic Institute, il Queensland Ballet di Brisbane, il Maggio Danza di Firenze, che fanno di lui un nome di spicco in ambito culturale e coreutico internazionale. Ha inoltre curato la coreografia per il video “Ad ogni costo” di Vasco Rossi, interpretato dalla prima ballerina dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagnato e le coreografie delle parti danzate del tradizionale concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker nel 2012, 2015 e 2018

Il direttore Artistico del Premio

Patrizia Campassi