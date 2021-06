Aspettando il Giro Donne... a Cuneo arrivano le "Imitamorfosi" di Claudio Lauretta

Il Giro d'Italia Donne 2021, con la sua partenza nel cuore della Granda, dà la carica ad una terra in cui c'è tanta voglia di tornare a vivere le città nel loro volto migliore, quello dello sport, dell'arte, dei centri storici animati. Una voglia di cui la 32a edizione della corsa diventa simbolo, coniugando a sorpresa l'evento sportivo di carattere internazionale con uno spettacolo di natura artistica, che regalerà una serata indimenticabile al capoluogo cuneese.



L'appuntamento è per giovedì 1o luglio a Cuneo, quando, alle ore 18,30, sul palco allestito in via Roma, si svolgerà la presentazione ufficiale delle 24 squadre in gara, che il giorno successivo si schiereranno ai nastri di partenza nella Città di Fossano e che sabato 3 luglio si cimenteranno nell'impegnativa tappa Boves-Prato Nevoso. Poche ore dopo la presentazione, alle 22, a calcare il palco sarà invece uno degli imitatori più amati d'Italia, volto noto della televisione nazionale, trasformista e voce conosciuta di Radio Deejay: il comico Claudio Lauretta, che con la sua travolgente comicità accompagnerà il pubblico nella serata di "vigilia" della partenza della corsa ciclistica internazionale.



A Cuneo, Lauretta porterà uno dei suoi spettacoli di maggior successo "Imitamorfosi", pièce esilarante e mai banale, leggera e al tempo stesso capace di far riflettere sui cambiamenti della società, dal mondo del web alla politica, dalle mode alle manie. Un'opera in cui il camaleontico comico alessandrino, accompagnato alla chitarra dal Maestro Sandro Picollo, riesce a dare il meglio di sé, trasformandosi, con mezzi semplici ma ben congegnati, ora in politico ora in cantante ora in personaggio pubblico del momento. Tra le sue caricature più celebri, quelle di Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi, Zucchero, Renato Pozzetto, Beppe Grillo e Platinette.



Chi lo ha visto lo sa: impossibile non rimanere incollati di fronte ai repentini cambiamenti di personaggio che Lauretta interpreta magistralmente, calandosi nel ruolo e trasformando l'arte dell'imitazione in una sorta di vera e propria "metamorfosi".



"Quello di Claudio Lauretta - dichiara Paolo Bruno, Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, che si sta occupando dell'organizzazione delle tappe cuneesi del Giro Donne 2021 - è per noi un grande ritorno, perché abbiamo avuto il piacere di ospitarlo al Galà della Castagna d'Oro 2019. In quell'occasione abbiamo potuto apprezzarne le indiscusse doti comiche e artistiche, capaci di travolgere qualsiasi pubblico, e siamo felici che abbia accolto il nostro invito a tornare ad esibirsi nel Cuneese per accompagnare una serata così importante, da trascorrere in spensieratezza in attesa della grande emozione della partenza del Giro d'Italia Donne 2021".

L'accesso allo spettacolo sarà libero e gratuito: vi si potrà assistere da via Roma nel rispetto della normativa anticontagio.