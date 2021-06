Barolo e Serralunga protagonisti sui social della “Museum At Night Challenge”

Proprio come nel celebre film con Ben Stiller, a Barolo e Serralunga è andata in scena “Una notte al museo”.

L’occasione? La Museum At Night Challenge, a cui i castelli della Barolo&Castles Foundation hanno partecipato in queste ore sfidati dal Marengo Museum e i Musei civici della città di Alessandria.

E così, sui canali social della Fondazione – Instagram e Facebook – si possono vedere i video di quanto accade dopo che le porte dei musei in Langa si chiudono, a luci spente, quando alcuni dei personaggi e allestimenti dei percorsi museali prendono vita.

La Museum At Night Challenge ha preso il via in Belgio, al Parco di Avventure Scientifiche Le Pass a Frameries. Da qui è partita l’avventura, che si svolge tutta sui social media, raggiungendo moltissimi musei italiani ed europei che si sono sfidati l’un l’altro a raccontare cosa accade di notte al museo, quando i visitatori se ne vanno e si spengono le luci.

All’indomani del lungo periodo di chiusura causata dall’emergenza sanitaria, l’iniziativa è ancora più significativa, perché va a raccontare quanto accade quando il museo è chiuso al pubblico, ma non per questo deserto e fermo. Torcia in mano, solitamente quella del sorvegliante notturno, la Challenge va a illuminare i musei per una notte, che tornano così a essere visibili, anche se solo in rete, attraverso i click e le condivisioni del pubblico.

Ora la sfida, lanciata dal WiMu di Barolo e il castello di Serralunga, bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei del Piemonte e affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation, è rivolta a Palazzo Barolo di Torino e il Mubatt – Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba.

Di seguito i link sui canali Facebook ai video della Museum At Night Challenge a Barolo e Serralunga:

https://www.facebook.com/wimubarolo/posts/4356411457796038?notif_id=1624051702172162¬if_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/castellodiserralunga/posts/2095507957253800?notif_id=1624107856284003¬if_t=page_share&ref=notif